Będą ostrzejsze kary za przestępstwa seksualne. Ziobro zapowiedział zmiany

Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej poinformował, że postanowił jeszcze raz złożyć projekt zaostrzenia kar za najcięższe przestępstwa z użyciem przemocy skierowane wobec kobiet. Chodzi o przestępstwa natury seksualnej. Zdaniem ministra sprawiedliwości, w polskim wymiarze sprawiedliwości przestępstwa te traktowane są "wyjątkowo łagodnie".

Ziobro dodał także, że propozycja zmian w prawie karnym będzie "testem prawdziwości intencji tych, którzy mówią, że tak bardzo zależy im na ściganiu oprawców kobiet". Minister zwrócił chociażby uwagę, że obecnie w przypadku osoby, która popełniła przestępstwo o charakterze seksualnym, sąd może orzec zakaz kontaktowania się z ofiarą. – Jeśli moja propozycja zostanie przyjęta, sąd będzie musiał orzec tego rodzaju środek (...), wtedy jeśli taki wniosek złoży osoba pokrzywdzona – podkreślił.

Projekt ma również zaostrzyć kary dla recydywistów seksualnych. – Wprowadzimy pewnego rodzaju automatyzm, nakazując sądom, że w przypadku recydywisty będą musiały dolną granicę kary podnieść dwukrotnie i od tego poziomu dopiero mierzyć wysokość kary – tłumaczył.

Ziobro zapowiedział również wprowadzenie możliwości orzekania kary bezwzględnego dożywocia dla sprawcy, który dopuścił się morderstwa w związku ze zgwałceniem. Ograniczona za to ma być możliwość przedterminowego zwolnienia przestępców seksualnych. – To nie są ideologiczne rozważania, zalecenia. To, co proponujemy to realna odpowiedź na najokrutniejsze formy przestępstw z użyciem przemocy wobec kobiet – tłumaczył.