"Żenująco politruckie przemówienie". Bosak ostro o słowach jednego z ministrów

Poseł Konfederacji uważa, że wystąpienie ministra Błaszczaka to pokaz "gafy za gafą". Polityk skrytykował zwłaszcza słowa o utworzeniu V Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych na terenie Polski.

"Przemówienie szefa MON na uroczystości objęcia zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP to gafa za gafą: mając przed sobą setki polskich żołnierzy wychwala PAD za doprowadzenie do utworzenia w Polsce nowego korpusu US Army, a następnie przechodzi do kwestii przywilejów socjalnych" – napisał Bosak.

Bosakowi nie spodobały się te słowa ministra Błaszczaka wypowiedziane dziś na placu Piłsudskiego w Warszawie:

– Jednym z licznych przykładów jest wydarzenie, które miało miejsce dwa dni temu. (…) Dziękuję za wszystkie starania, które zaowocowały utworzeniem V Korpusu US Army w Polsce – powiedział Mariusz Błaszczak.

Według polityka te słowa to "obrzydliwe uderzenie w morale polskich żołnierzy".

"Obrzydliwe uderzenie w morale polskich żołnierzy i żenująco politruckie przemówienie" – dodał Bosak.

Andrzej Duda na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przejął dziś zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP. Podczas przemówienia przypomniał heroizm polskiego żołnierza oraz zapewnił o nieustannej trosce rządu o modernizację polskiej armii.