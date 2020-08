„Do Rzeczy” nr 33: Polska kontra imperium zła

Rozmowa z historykiem prof. Andrzejem Nowakiem („Klęska zmieniła myślenie bolszewików”).

Opowiadanie Stefana Żeromskiego „Na probostwie w Wyszkowie”.

Ponadto w „ Do Rzeczy” teksty poświęcone ideologii LGBT:

Akcje z umieszczaniem tęczowych flag mogą się powtarzać. Na marginesie całej awantury pojawił się stary postulat lewicy zniesienia przepisu o ochronie uczuć religijnych – Piotr Semka w tekście „Tęczowa doktryna znieczulenia” analizuje narzędzia presji używane przez lobby LGBT.

Piotr Mostowki, prawnik, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wskazuje balast ideologiczny, którym obrosła zawierająca wady konstrukcyjne Konwencja Stambulska.

Odcięcie od finansów, cenzura przekazu w Internecie i fala gróźb – brytyjskie środowisko LGBT pokazało właśnie swoją siłę. Okazało się, że jest w stanie wymusić na korporacjach bardzo dotkliwe ukaranie organizacji, które kwestionują tęczową ideologię – wskazuje Piotr Włoczyk w tekście „Tęcza wrogów zadręcza”.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

Wojciech Cejrowski w wakacyjnym cyklu opisuje kolejną przygodę, która spotkała go na pograniczu Brazylii i Surinamu oraz tłumaczy, jak zirytować indiańskiego wodza.

A Jacek Komuda rozpoczyna nowy wakacyjny cykl „Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej”.

Koalicja Obywatelska miała po wyborach dwie możliwości. Zgłosić zastrzeżenia do ich przebiegu, ale ostatecznie uznać wynik i skupić się na własnej transformacji albo stwierdzić, że od początku były one nieuczciwe, a rezultat nieważny. Wybrała wariant pośredni, czyli najgorszy – ocenia Marcin Makowski w tekście „Bojkot prezydenta”.

We wrześniu dzieci wrócą do szkół. Rząd przygotował plany na każdy wariant wydarzeń. Runą, gdy trzeba będzie choć przez chwilę znów uruchomić zdalne nauczanie, bo lepszym przygotowaniem do takiego prowadzenia zajęć nikt się nie zajął – ostrzega Łukasz Zboralski w tekście „Powrót do szkoły”.

Jeśli Amerykanie w listopadzie będą wybierać między Trumpem a Bidenem, to urzędujący prezydent ma jeszcze jakieś szanse na reelekcję. Jeżeli jednak potraktują wybory jedynie jako plebiscyt oceniający obecną kadencję Trumpa, wówczas miliarder rychło opuści Biały Dom – Jacek Przybylski kreśli scenariusze dla Polski dotyczące wyborów prezydenckich w USA w tekście „A jeśli Trump przegra…”

Olivier Bault wskazuje, jak rośnie przemoc ze strony imigrantów we Francji w tekście „Dziczejąca Francja”.

- W rozdziale poświęconym Polsce w raporcie z tego, jak realizowane są założenia deklaracji terezińskiej, najdrażliwsza kwestia mienia bezspadkowego jest wspomniana niemal mimochodem. Wszystko zależy teraz od reakcji Kongresu – Łukasz Warzecha pisze o sprawie mienia bezspadkowego w tekście „Zachowawczo w kwestii JUST Act 447”.

Pan premier jest w innej partii niż pan minister Ziobro – podkreśla w rozmowie z Maciejem Pieczyńskim Łukasz Schreiber, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „Polski kłopot ze zwycięstwem” analizuje, czy Polacy naprawdę lubią czcić jedynie przegrane

Ponadto w numerze „Do Rzeczy”: Piotr Gociek o dokumencie dotyczącym dziecięcych sław Hollywood („Zmiażdżeni sławą”); Elżbieta Morawiec o nowej serii literackiej „Literatura i pamięć” („Poeta polskiego losu”); Maria Kądzielska o chińskich serialach („Co podnieca Chińczyków?”); Jan Parys o tym, czym jest Trójmorze („Trójmorze w Europie”); Jakub Wozinski o tym, dlaczego na giełdzie coraz więcej znaczą algorytmy („Optymizm zapisany w algorytmach?”); Agnieszka Niewińska o tegorocznym boomie na kampery („Wakacje na kołach”); Katarzyna Pinkosz o leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni („Leczymy, zanim widać objawy”; „Lodołamaczka”);

