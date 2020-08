Skrzynecka skrytykowana za współpracę z TVP. Stanowcza odpowiedź aktorki

Z informacji przekazanej przez aktorkę na Instagramie wynika, że już wkrótce pojawi się ona w serialu "Na dobre i na złe". Wcieli się tam w rolę docent Aliny Fisher, chirurga naczyniowego ze specjalizacją chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej.

Skrzynecka nie kryła zadowolenia z nowych wyzwań zawodowych. "Szanowni Państwo, z radością dołączam do Szanownej Ekipy Lekarzy szpitala w Leśnej Górze" – napisała. "Przede mną więc bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie. Dużo wielogodzinnej pracy konsultacyjnej i szkoleniowej z prawdziwymi lekarzami, uczącymi aktorów, jak wiarygodnie i fachowo wcielać się w tę rolę. Tony nomenklatury medycznej do przyswojenia... i to, przed czym moja trema jest największa: bardzo trudne sceny na Bloku Operacyjnym... pod okiem zawodowych Chirurgów, dbających o techniczną wiarygodność naszej pracy..." – dodała w innym poście.

Nie wszystkim jednak informacja ta się spodobała. Jeden z użytkowników Instagrama zapytał aktorkę: "Pani Kasiu, gra Pani u wrogów narodu, nie?".

Na reakcję Skrzyneckiej nie trzeba było długo czekać. "To jedynie dobry i lubiany serial. Moja praca zawodowa. Bez koneksji politycznych, dalekam od takowych" – odparła.

Czytaj także:

"Mógłby pan zamilczeć". Ostre spięcie Żukowskiej z MilleremCzytaj także:

"Dajcie mi wszyscy święty spokój". Gorzkie słowa Franciszka Pieczki