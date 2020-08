Senatorowie KO apelują do ministra zdrowia. "Pan bardzo dużo mówi, ale to niewiele przekłada się na czyny"

W czasie czwartkowej konferencji prasowej senatorowie Koalicji Obywatelskiej: Beata Małecka-Libera i Bogdan Zdrojewski zainaugurowali akcję "Szczepimy się, bo myślimy".

– Ma ona na celu podjęcie różnych tematów w dziedzinie promocji edukacji zdrowia i profilaktyki. Uważamy, bowiem, że najważniejsze jest w tej chwili podniesienie świadomości społeczeństwa, a zbliżający się czas powinien być okresem, abyśmy także masowo zaczęli się szczepić –powiedziała Beata Małecka-Libera.

W ocenie senator "sierpień jest najlepszym czasem na szczepienia przeciwko pneumokokom, a początek września na szczepienia przeciwko grypie". – W związku z tym palujemy w Senacie we wrześniu akcję promującą szczepienie. Będziemy mogli się także spotkać z ekspertami, lekarzami, którzy będą na ten temat mówili po to, żeby wzrosła świadomość polskiego społeczeństwa – zapowiedziała Małecka-Libera.

Zwróciła się z apelem do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. – Panie Ministrze, pan bardzo dużo mówi o potrzebie szczepień, o potrzebie wsparcia społeczeństwa w działaniach prozdrowotnych, ale to niewiele przekłada się na czyny, dlatego apelujemy i prosimy, aby grupy ryzyka, osoby starsze, z chorobami przewlekłymi mieli dostęp do szczepień poprzez wpisanie ich na listę leków refundowanych, a także na listy 75+ leki bezpłatne – powiedziała Małecka-Libera. Zwróciła jednocześnie uwagę, że w projekcie najnowszej listy refundacyjnej nie ma szczepionek.

Bogdan Zdrojewski zapowiedział, że akcja Koalicji Obywatelskiej będzie składała się z kilku etapów. – Pierwszym jest apel o wzmocnienie kompetencji samorządów terytorialnych do egzekwowania i weryfikowania obowiązkowych szczepień; natychmiastowa promocja z profesjonalnymi, medycznymi wskazaniami szczepień przeciwko pneumokokom, refundacja szczepień dla grup najwyższego ryzyka, osób starszych z innymi już występującymi schorzeniami, oraz promocja akcji 'Szczepimy się, bo myślimy' ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla grup wysokiego ryzyka o obniżonej odporności i zwiększenie ilości testów miedzy innymi oznakowujących obszar zagrożeń – powiedział Zdrojewski.

W ocenie senatora, we wrześniu szczepinoka przeciwko grypie powinna być ogólnie dostępna i przede wszystkim dedykowane tym, którzy są w grupach wysokiego ryzyka. – Chcemy szczepieniami zmniejszyć obciążenia dla służby zdrowia i złagodzić te skutki związane z koronawirusem, które kończą się zgonami – oświadczył Zdrojewski.

