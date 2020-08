Samorządowcy kombinują ws. Mazowsza?

Referendum miałoby się odbyć jeszcze przed przyjęciem ustawy ustanawiającej nowe województwo. Wniosek, według oczekiwań inicjatorów, miałby być poddany głosowaniu w sejmiku w ciągu kilku tygodni.

Jak donosi "Rzeczpospolita", jeśli uchwała zostanie odrzucona, możliwa jest akcja zbierania podpisów pod obywatelskim wnioskiem o referendum. Warto zaznaczyć, że sejmiku mazowieckim przeważającą większość stanowią reprezentanci koalicji PO-PSL, którzy otwarcie sprzeciwiają się pomysłowi PiS o podziale Mazowsza.

Ma być to ruch wyprzedzający wobec planów partii rządzącej.

O pomyśle stworzenia województwa warszawskiego mówiło się od dawna. W jego skład weszłaby stolica i tzw. obwarzanek, a więc gminy bezpośrednio przylegające do Warszawy. Ustawa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości prawdopodobnie trafi do Sejmu we wrześniu.

