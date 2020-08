Senator KO grozi złamaniem dyscypliny partyjnej. "Jeśli trzeba będę senatorem niezależnym"

W czwartek wieczorem sejmowa komisja regulaminowa przyjęła projekt ustawy zakładający podwyższenie pensji osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe, w tym parlamentarzystom. W myśl proponowanych zmian, poseł lub senator miałby zarobić 0,63 pensji podstawowej sędziego Sądu Najwyższego. Oznacza to, że będzie mógł liczyć nawet na 12,6 tys. zł brutto plus diety. Dla posłów będzie to podwyżka wnagrodzenia o ponad 40 proc. w stosunku do obecnych zarobków.

Dziś projekt prezentował w Sejmie poseł PiS Jarosław Zieliński. Jak podkreślał, wynagrodzenia parlamentarzystów zostały obniżone w 2018 roku. W tym czasie zaś następował wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. – Jego [projektu - red.] celem jest próba urealnienia wynagrodzeń osób sprawujących kierownicze funkcje publiczne – oświadczył.

''Dla zdecydowanej większości ważniejsza jest ich własna kieszeń niż służba publiczna. Jak nazwać dawanie sobie gigantycznych podwyżek w czasach kiedy polska gospodarka wchodzi w potężny kryzys? Kiedy setki tysięcy pracowników, urzędników otrzymuje informację o cięciach i obniżce pensji? To ma być ta nowa solidarność?" – napisał oburzony Jacek Bury.

"Nie mogę się zgodzić z takim zachowaniem, dlatego oczekuję szczególnie od liderów partii opozycyjnych i władz klubu rozsądku i apeluję – zatrzymajcie się i uszanujcie ludzi w dobie kryzysu. Zastanówcie się jak potem spojrzycie w twarz Polakom, którzy stracą pracę. Polakom, którzy nie będą mogli przeżyć do pierwszego, bo właśnie obcięto im wynagrodzenie o 20 proc." – podkreśla polityk.

Bury stwierdza, że jest świadomy konsekwencji złamania dyscypliny klubowej w tej sprawie. "Jeśli trzeba będzie będę senatorem niezależnym bez przynależności klubowej - to nie przeszkodzi mi w pracy na rzecz moich wyborców" – zapewnia.

