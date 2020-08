Tusk krytykował rząd za podwyżki. Celny komentarz Warzechy

Posłowie przegłosowali ustawę dot. wzrostu wynagrodzeń dla parlamentarzystów i samorządowców. Za tymi rozwiązaniami głosowało 386 posłów, przeciw było 33, zaś 15 wstrzymało się. Ustawę poparła nie tylko Zjednoczona Prawica, ale również większość opozycji.

Do sprawy odniósł się za pośrednictwem Twittera były premier Donald Tusk. "Perfect Timing Day" – zaczął swój wpis polityk i dodał: "przyznać wielkie podwyżki prezydentowi, rządowi i parlamentowi w rocznicę strajku 1980, w czasie rewolucji u najbliższego sąsiada, w szczycie pandemii, kiedy zaczyna się głęboka recesja".

Do tego wpisu odniósł się Łukasz Warzecha. "Tusk mówi, że wróciło koryto plus. Ten sam Tusk, któremu europejski podatnik płacił co miesiąc ponad 32 tys. euro" – napisał publicysta.

