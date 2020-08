Premier Mateusz Morawiecki przedstawił wczoraj w Sejmie plan solidarności z Białorusią. Zakłada on: wsparcie dla represjonowanych, program stypendialny, ułatwienia przy wjeździe na teren RP i w dostępie do rynku pracy, pomoc niezależnym mediom oraz nowy program dla organizacji pozarządowych.

Plan ten postanowił skomentować w mediach społecznościowych poseł KO Dariusz Rosati. "Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w Sejmie plan solidarności z Białorusią. W słowach wygląda pięknie - wsparcie pluralizmu mediów, NGOsów, potępienie brutalności policji, i apel do UE o wspólną reakcję. Niestety kompletnie niewiarygodne w ustach kłamcy który łamał praworządność" – napisał.

To nie pierwszy raz jak ten były członek Polskiej Zjednocznej Partii Robotniczej kreuje się na obrońcę wartości demokratycznych. Teraz zwrócił na to uwagę wicerzecznik PiS.

"To niesamowite, jak niektórzy potrafią wyprzeć własną biografię" – napisał na Twitterze Radosław Fogiel. Jak dodał, "gdyby wszystko poszło zgodnie z planem pana Rosatiego i jego kolegów z PZPR, to my byśmy dzisiaj byli Białorusią".

Czytaj także:

Bezwstydna manipulacja Rosatiego. "Fotomontaż tak nieudolny, że dziecko by się nie nabrało"Czytaj także:

"Niezwykły humor działacza PZPR-u...". Były poseł pyta, kto pałował Rosatiego