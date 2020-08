Narodowcy odpowiadają na manifestacje LGBT. Bosak: To jest nasz moralny obowiązek

Według organizatorów, protest Stop Agresji LGBT zorganizowany przez Młodzież Wszechpolską pod bramą główną Uniwersytetu Warszawskiego przyciągnął wczoraj około 1000 osób. Protest przebiegł pokojowo. Jednym z mówców był jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak, który mówił min o upadku moralnym zachodu i absurdach lewackiej ideologii.

– Nie chodzi o to, że wasza flaga kogoś obraża. To symbol grzechu. Zgodnie z nauką chrześcijańską to jest symbol grzesznego stylu życia, dlatego nie wywieszajcie tego na figurach Chrystusa, krzyżach i pomnikach. Jeżeli będziecie to robić, liczcie się z kontrakcją służb państwowych i obywateli. Świat zachodni został strawiony przez demoralizację, rozmycie wszystkich norm – mówił Krzysztof Bosak w czasie manifestacji.

– Próbuje się nas zmusić, żebyśmy udawali, że mężczyzna podający się za kobietę, jest kobietą. Nie będziemy tak udawać – dodał Bosak i stwierdził, że "pary homoseksualne nigdy nie będą rodziną".

– Sprzeciw wobec kulturowej rewolucji lewicy jest naszym moralnym obowiązkiem – zaznaczał.

Po drugiej stronie ulicy, pod wejściem do Akademii Sztuk Pięknych, kontrmanifestację urządziły środowiska lewicowe i antyfaszystowskie. Ich członkowie próbowali zagłuszyć narodowców, grając na bębnach i puszczając muzykę z głośników.

