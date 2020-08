Dworczyk o podwyżkach: Trójpodział władzy traktowany w ten sam sposób

Posłowie przegłosowali ustawę dot. wzrostu wynagrodzeń dla parlamentarzystów i samorządowców. Za tymi rozwiązaniami głosowało 386 posłów, przeciw było 33, zaś 15 wstrzymało się. Ustawę poparła nie tylko Zjednoczona Prawica, ale również większość opozycji. W myśl proponowanych zmian, poseł lub senator miałby zarobić 0,63 pensji podstawowej sędziego Sądu Najwyższego. Oznacza to, że będzie mógł liczyć nawet na 12,6 tys. zł brutto plus diety. Dla posłów będzie to podwyżka wynagrodzenia o ponad 40 proc. w stosunku do obecnych zarobków. Przeciwko tym zmianom opowiedziały się Konfederacja i Kukiz'15.

Glosowanie wciąż budzi niemałe kontrowersje. Komentatorzy podkreślają, że to nie jest najlepszy czas na podwyżki, biorąc pod uwagę kryzys gospodarczy i szalejącą pandemię. Część posłów KO postanowiła przeprosić wyborców i przyznać się do błędu.

Borys Budka zarekomendował z kolei Senatowi odrzucenie projektu w całości.

Do sprawy odniósł się w TVP szef Kancelarii premiera Michał Dworczyk. – Tutaj trzeba powiedzieć, że projekt, który wyszedł z komisji regulaminowej, poparty przez wszystkie kluby, a który teraz jest procedowany w Senacie, w sposób systemowy reguluje wynagrodzenia samorządowców i najważniejszych osób w państwie i tworzy taki transparentny system, gdzie trójpodział władzy jest traktowany w ten sam sposób, jeśli chodzi o wynagrodzenia, czyli władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, te rozwiązania są w tej chwili zbliżone i transparentne – stwierdził.

Czytaj także:

Głosowali za podwyżkami, teraz przepraszają. Skrucha posłów KOCzytaj także:

"To już koniec". Cimoszewicz odchodzi z POCzytaj także:

Zaskakujące słowa Schetyny. "Jestem zdumiony, że nie byliśmy w stanie na to zareagować"