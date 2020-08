Popularny dziennikarz dołączył do Canal Plus. "To powrót podwójnie sentymentalny"

"Poważne transfery. Mateusz Borek i Michał Żewłakow na pokładzie. Panowie, jest mi bardzo miło, że dołączacie do najlepszej drużyny. Mateusz będzie w Canal Plus Sport komentował Bundesligę. Michał, jak stwierdził, wreszcie pozna przyjemną stronę futbolu" – napisał Kołodziejczyk.

Mateusz Borek w każdej kolejce nowego sezonu piłkarskiej Bundesligi skomentuje jedno spotkanie niemieckiej ligi. – Dla mnie to powrót podwójnie sentymentalny. Do Canal+ i do Bundesligi. Skomentowałem dwadzieścia sezonów tych rozgrywek. Ostatnio bardzo mi brakowało ligi niemieckiej - nawet kiedy jej nie komentowałem, to oglądałem po sześć meczów w każdej kolejce. Cieszę się, że od września znowu będę mógł usiąść przed mikrofonem – mówi Borek.

Mateusz Borek po raz drugi spróbuje szczęścia w Canal Plus. Dziennikarz pracował tam bowiem we wcześniejszych latach swojej kariery, zanim w 2000 roku przeniósł się do Polsatu, gdzie spędził później 20 lat. W kwietniu otrzymał listowne wypowiedzenie umowy datowane na koniec lutego. Borek jest także współwłaścicielem Kanału Sportowego. Dodatkowo dziennikarz podpisał kontrakt z TVP, na mocy którego stacja pokaże w ciągu trzech lat przynajmniej 18 gal bokserskich organizowanych przez niego.

Michał Żewłakow to 102-krotny reprezentant Polski, były kapitan drużyny narodowej, ostatnio także współpracujący z Kanałem Sportowym.