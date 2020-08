Nielegalne głosowanie? "DGP": Posłowie KO złamali przepisy

Posłowie przegłosowali ustawę dot. wzrostu wynagrodzeń dla parlamentarzystów i samorządowców. Za tymi rozwiązaniami głosowało 386 posłów, przeciw było 33, zaś 15 wstrzymało się. Ustawę poparła nie tylko Zjednoczona Prawica, ale również większość opozycji. W myśl proponowanych zmian, poseł lub senator miałby zarobić 0,63 pensji podstawowej sędziego Sądu Najwyższego. Oznacza to, że będzie mógł liczyć nawet na 12,6 tys. zł brutto plus diety. Dla posłów będzie to podwyżka wynagrodzenia o ponad 40 proc. w stosunku do obecnych zarobków. Przeciwko tym zmianom opowiedziały się Konfederacja i Kukiz'15.

Glosowanie wciąż budzi niemałe kontrowersje. Komentatorzy podkreślają, że to nie jest najlepszy czas na podwyżki, biorąc pod uwagę kryzys gospodarczy i szalejącą pandemię. Część posłów opozycji postanowiła przeprosić wyborców, twierdząc że popełnili błąd.

Poseł KO Aleksander Miszalski w swoim wpisie poinformował, że tak późno zabrał publicznie głos w sprawie, dlatego, że dopiero co wrócił do Polski po zaplanowanym wcześniej urlopie. Podobna informacją podzieliła się inna poseł KO Iwona Hartwich.

Jak zauważa "Dziennik Gazeta Prawna", głosując za granicą, posłowie złamali przepisy. Według obecnego stanu prawnego głosowanie zdalne jest możliwe jedynie na terytorium Polski. Dziennik dodaje, że na podstawie protokołu z głosowań zamieszczanych na stronach internetowych Sejmu nie sposób ustalić, kto głosował zdalnie, nie mówiąc już o tym, czy był na terenie kraju.

