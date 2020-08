Terlecki: To nie my wystąpiliśmy z inicjatywą tej podwyżki

– Tak powiedziałem (że temat podwyżek jest zamknięty – red.) w ten wieczór w Senacie, jak odbyliśmy briefing z kolegami z Senatu, że to właściwie kończy tę sprawę, bo nasi rozmówcy okazali się niepoważni i okazali się niewiarygodni, więc trudno to kontynuować – komentował Terlecki w programie „Jeden na jeden” TVN24.

– No i myślę, że na tym rzeczywiście się skończy, chyba że coś się jeszcze w przestrzeni tej sali sejmowej zmieni – dodał polityk.

– Chcę powiedzieć, że gdyby pojawiła się znów ochota, przypomnę, że to nie my wystąpiliśmy z inicjatywą tej podwyżki, tylko jedna z partii opozycyjnych, no to jeżeli coś się zmieni, to być może będzie okazja, żeby do tego wrócić we wrześniu. Ale raczej to wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne – podkreślił dalej wicemarszałek Sejmu.

Terlecki przyznał także w rozmowie z dziennikarzem, że "żaden moment nie byłby dobry" na przeprowadzenie podwyżek i w każdej chwili wybuchłaby medialna burza.

– Ale ten był akurat w miarę dobry, bo środek lata, wakacje, ludzie się zajęci innymi problemami niż śledzenie medialnej nagonki. Taka była rzeczywiście argumentacja. My chcieliśmy to zrobić we wrześniu, to znaczy chcieliśmy, żeby ta procedura trwała do września, ale naszym rozmówcom się spieszyło i zresztą mówiłem to też wyraźnie, że jeżeli mamy to zrobić teraz, to zróbmy to szybko, zanim ta burza medialna sparaliżuje część posłów, polityków i tak się właśnie stało. Gdyby Senat przyjął wieczorem, głosował wtedy wieczorem, w piątek nad tą ustawą, to ona by przeszła. W poniedziałek już wszyscy się wystraszyli – dodał.

Co z podwyżkami dla polityków?

Ustawa dot. podwyżek dla parlamentarzystów i samorządowców została przyjęta przez Sejm w piątek. Za tymi rozwiązaniami głosowało 386 posłów, przeciw było 33, zaś 15 wstrzymało się. Ustawę poparła nie tylko Zjednoczona Prawica, ale również większość opozycji.

W myśl proponowanych zmian, poseł lub senator miałby zarobić 0,63 pensji podstawowej sędziego Sądu Najwyższego. Jeśli ustawa - mimo sprzeciw Senatu - wejdzie w życie, pensje będą prezentować się następująco:

prezydent: 25 981 zł brutto

marszałkowie Sejmu i Senatu: 21 984 zł brutto

wicemarszałkowie Sejmu i Senatu: 17 987 zł brutto

premier: 21 984 zł brutto

ministrowie: 17 987 zł brutto

wiceministrowie: 16 988 zł brutto

wojewodowie: 14 989 zł brutto

wicewojewodowie: 12 990 zł brutto

posłowie 12 600 zł brutto

W poniedziałek, w wieczornym głosowaniu Senat odrzucił ustawę dotyczącą podwyżek dla polityków. Za odrzuceniem projektu opowiedziało się 48 senatorów, 45 było przeciw. Żaden nie wstrzymał się od głosu.

