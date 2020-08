Spór o tzw. małżeństwa homoseksualne. Terlikowski zabrał głos

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro chce delegalizacji jednej ze wspólnot chrześcijańskich. Kościół ten jako jedyny w Polsce udziela małżeństw jednopłciowych – czytamy w dzisiejszej "Rzeczpospolitej".

W odniesieniu do tego tematu, Terlikowski tłumaczy we wpisie na Facebooku, że chociaż samo uznawanie tzw. małżeństw homoseksualnych jest sprzeczne z Biblią, to nie powinno się do tego sporu angażować państwa.

„Błogosławienie par homoseksualnych czy udzielanie im ślubów kościelnych to biblijna i antropologiczna niewierność Biblii i Tradycji. Kościoły i związki wyznaniowe, które to robią są niewierne nauczaniu Pisma. Odmówienie im rejestracji z powodu tych błędnych poglądów jest błędem, bo umożliwia wkraczanie państwu w sferę, która do niego nie należy, a mianowicie w sferę wierzeń religijnych” – tłumaczy publicysta.

„Kiedyś może to zostać wykorzystane dokładnie w odwrotnej sytuacji, gdy państwo uzna, że brak święcenia kobiet uderza w równość i będzie domagało zmiany doktryny, albo gdy uzna, że »równość małżeńska« ma zostać wyegzekwowana także wobec katolików. Warto bronić wolności religijnej, żeby kiedyś nie ograniczano jej wobec nas” – podkreśla dalej Terlikowski.

