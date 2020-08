Romanowski: Dymisje Szumowskiego i Czaputowicza zaskoczyły mnie

– Rozmowy o rekonstrukcji rządu będą jeszcze trwały. Teraz mamy mimo wszystko wakacje polityczne. Myślę, że najbliższe dni będą powrotem do intensywnych rozmów. Byłoby dobrze, by do końca sierpnia wszystko ustalić, choć to chyba nie będzie możliwe – stwierdził Romanowski.

Zdaniem wiceministra sprawiedliwości wrzesień będzie miesiącem, w którym powinno udać się sfinalizować rozmowy dotyczące rekonstrukcji. Przyznał także, że w obozie Zjednoczonej Prawicy istnieją rozbieżności, co do kierunku zmian, jakich powinien doświadczyć polski rząd. Romanowski zapewnił jednak, że najważniejszą kwestią jest realizacja programu.

– Wrzesień to będzie dobry czas, by dojść do porozumienia. Nie ukrywamy, że są różne kierunki myślenia w Zjednoczonej Prawicy. Patrzyłbym na to jako na wartość, bo dzięki temu możemy dojść wspólnie do dobrych dla Polski decyzji. O to w ostateczności chodzi – powiedział Romanowski.

– Mamy dwa, trzy lata na realizację naszego programu. Chcemy, by rozmowy przebiegały tak, by ustalić agendę realizacji reform, które obiecywaliśmy w kampaniach prezydenckiej i parlamentarnej i by je zrealizować – dodał.

Romanowski odniósł się także do dwóch głośnych dymisji, jakie miały miejsce w polskim rządzie. Jak przyznał, jest zaskoczony momentem, w którym Łukasz Szumowski i Jacek Czaputowicz postanowili zrezygnować ze swoim stanowisk.

– Byłem zaskoczony, że Łukasz Szumowski i Jacek Czaputowicz złożyli dymisje w tym momencie. Może lepiej by było, gdyby te decyzje były podejmowane w ramach pełnej rekonstrukcji. Szkoda, że tak się nie stało, ale trzeba akceptować decyzje ministrów – stwierdził gość Polskiego Radia 24.

Łukasz Szumowski poinformował o rezygnacji we wtorek. Z kolei Jacek Czaputowicz podał się do dymisji dzisiaj.

