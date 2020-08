"Ministerstwo do okradania chorych z pieniędzy" Mocny wpis polityka Konfederacji

Jacek Wilk stwierdził na Twitterze, że ministerstwo zdrowia marnotrawi publiczne pieniądze i byłoby lepiej, gdyby zostało zlikwidowane. To jego komentarz do dyskusji o następcy Łukasza Szumowskiego, który we wtorek zrezygnował z kierowania resortem.

"Nie znam ANI JEDNEGO sensownego powodu, dla którego miałoby istnieć ministerstwo zdrowia (tj. ministerstwo do okradania chorych z pieniędzy, jakie mogliby mieć na leczenie). Dopiero jak ktoś taki powód znajdzie, to niech się zastanawia nad ministrem" – napisał na Twitterze Jacek Wilk. Godzinę wcześniej polityk zamieścił podobny wpis. "Przestańcie szukać nowego ministra zdrowia. Zlikwidujcie w końcu to bezużyteczne i korupcyjne ministerstwo, które marnuje dziesiątki miliardów złotych, jakie moglibyśmy mieć na leczenie" – stwierdził Wilk. Łukasz Szumowski podał się do dymisji we wtorek. Jego decyzja spotkała się z dużym zaskoczeniem. Szumowski od początku pandemii był jednym z najbardziej popularnych polityków w kraju. Swoją funkcję pełnił od 9 stycznia 2018 r. – Umowa dżentelmeńska między mną a premierem i prezesem była taka, że miałem dokończyć parę spraw ważnych dla Polski (...) Dzisiaj uznałem, że to jest ten czas – powiedział Szumowski komentując swoją rezygnację.