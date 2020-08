"Cham", "idiota". Ostre spięcie Czarzastego z Kownackim na Twitterze

Obaj politycy dyskutowali w programie "Kawa na ławę" o coraz bardziej agresywnych poczynaniach aktywistów ideologii LGBT w Polsce. Bartosz Kownacki odniósł się do sytuacji z zatrzymaniem Michała Sz. vel Małgorzaty "Margot" Sz. – Pan Margot znalazł całą rzeszę obrońców i miał wyjść z aresztu, a sędzia, który wydał decyzję o areszcie był atakowany – stwierdził polityk PiS.

– Okazuje się, że nie siedzi w takim areszcie, w jakim powinien był siedzieć. A ja powiem bardzo jasno – to jest osoba, która podobno kiedyś miała nawet dziewczynę, widać, że dosyć krewki, więc na pewno w tym męskim areszcie sobie poradzi – dodał były wiceszef MON.

Te słowa zdenerwowały polityka Lewicy. – To, co pan mówi, jest po prostu chamskie. Co pan sugeruje? Czy pan widział, jak interweniowała policja w stosunku do ludzi, którzy byli na tych marszach, którzy byli przyduszani, jak posłowie nasi i Platformy Obywatelskiej siedzieli do godziny drugiej, trzeciej, czwartej na komisariatach policji, po to, żeby bronić tych ludzi? Czy pan widział tę samą policję, która tam samo traktowała ludzi, którzy heilowali? – stwierdził Czarzasty.

– Niech pan tego człowieka nie uraża w ten sposób i niech pan nie sugeruje takich rzeczy, że jak jest krewki, to sobie w więzieniu poradzi – zauważył wicemarszałek Sejmu.

Ostra wymiana zdań na Twitterze

Po ostrej wymianie zmian na telewizyjnej antenie, kłótnia polityków przeniosła się do internetu na portal Twitter. Tam pierwszy swój wpis zamieścił Bartosz Kownacki. "Cham, idiota??? Pozdrawiam człowieka Wielkiej Kultury, Wielkiego Erudytę - Marszałka Włodzimierza Czarzastego. Miłej niedzieli" – napisał polityk PiS.

Czarzasty szybko zamieścił odpowiedź: "Panie pośle. Cytując Pana wpis o mojej wypowiedzi w Kawie o Panu: nie „Cham, idiota???”. Cham i idiota – bez znaków zapytania" – napisał wicemarszałek Sejmu.

Kownacki odpisał w następujący sposób: "Panie Włodzimierzu Czarzasty, czy z "???" czy bez "???", nie jest Pan w stanie mnie obrazić".

