Premier na Forum Wizja Rozwoju: Polska będzie w centrum Europy

– To jest nasz obowiązek – rozpatrywanie tego jaka Polska ma być w kolejnych latach. Dzisiaj żyjemy w czasie przełomu. Mamy obowiązek stawiać trudne pytania w dzisiejszych czasach – dodawał premier.

Jak podkreślał szef rządu, "dzisiaj trzeba sobie postawić pytanie, czym jest dla Polski epidemia". – Nie wiemy do jakiego punktu zmierzamy. Na pewno to jest punkt zwrotny, coś w rodzaju wojny. Na skutek epidemii może nastąpić przebudowa układu sił. Dzisiaj stanęliśmy przed dużymi wyzwaniami, ale radzimy sobie lepiej niż inni w tej epidemii. Znamy wykresy dot. tego jak państwa sobie radzą w epidemii i Polska była w najlepszym miejscu – mówił. – Spadek wzrostu gospodarczego dwa razy niższy niż średnia w Unii Europejskiej - to świadczy, że w dobry sposób poprowadziliśmy politykę gospodarczą – podkreślał.

Podziękował przy tym polskim firmom i pracownikom. – To dzięki Wam udało się przejść w miarę suchą nogą przez kryzys – stwierdził.

– Chcemy budować jak najlepszą przyszłość dla Polaków, przyszłych pokoleń. Nie wiemy gdzie będziemy w 2030 roku, w 2050 roku, ale staje się dla mnie coraz bardziej pewne, po tych sukcesach, które odnosimy, że, gdziekolwiek będziemy, z naszym rozwojem gospodarczym Polska w 2050 roku będzie oknem dla Wschodu na Zachodu i oknem dla Europy Zachodniej na Wschód. Inaczej mówiąc będzie po prostu w centrum Europy – zakończył premier.

