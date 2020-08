Broniarz: Decyzja o powrocie do edukacji tradycyjnej powinna należeć do dyrektorów

– Było wiele propozycji, łącznie z możliwością wydłużenia wakacji, ale związek uznaje, że to powinna być decyzja dyrektora szkoły i organu prowadzącego, który miałby pełne prawo podjęcia decyzji, że tradycyjna forma nauki, czyli uczeń w klasie z bezpośrednim udziałem nauczyciela, że ta tradycyjna forma nauki rozpocznie się 7, 14 czy 21 września. Jednocześnie oczekujemy iż dyrektorzy będą tutaj suwerenni w podejmowaniu decyzji, a nie będą tego musieli konsultować ze stacjami sanitarno-epidemiologicznymi. Tutaj podzielamy zdanie Jana Bodnara – tłumaczył szef ZNP.

– Domagamy się także zwiększenia nakładów na finansowanie szkół i zadań edukacyjnych, szczególnie w okresie pandemii. Wychodzimy bowiem z założenia, że nie można tego przerzucać na dyrektorów, na organy samorządowe, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że to jest istota przyczyny, dla której minister edukacji taką decyzję podjął – mówił dalej.

– Oczekujemy także pełnego doposażenia szkół, placówek w ośrodki ochrony, czyli zarówno płyn do dezynfekcji, jak i maseczki. Wczoraj minister Dworczyk zapowiedział, że rząd przygotowuje 50 mln masek. Mam nadzieję, że to nie są te maski z Antonova, ale te 50 mln w zderzeniu z 4,5 mln rzeszą uczniów wystarczą nam na 10 dni – podkreślił szef ZNP.

– Oczekujemy także, że nauczyciele, pracownicy niebędący nauczycielami będą wyposażeni w te urządzenia, maseczki o dużej wydajności, przyłbice i płyny do dezynfekcji i że nie stanie się to kosztem samych nauczycieli. Jesteśmy bowiem chyba jedyną grupą zawodową, która ma obowiązek wyposażenia swojego warsztatu, miejsca pracy, pokrycia kosztów tego wyposażenia, a jak pokazała sytuacja od marca do czerwca, także edukacja zdalna była realizowana na koszt samych nauczycieli. Chcemy także doprecyzowania przepisów o organizacji pracy szkoły i placówek, wytycznych które wydało MEN, MZ i GIS – dodał.

Broniarz stwierdził również, że ZNP "oczekuje także badań przesiewowych zarówno nauczycieli, jak i pracowników niebędących nauczycielami, jak również zagwarantowania nauczycielom możliwości wykorzystania szczepień przeciwko grypie wtedy, kiedy te szczepienia są najbardziej skuteczne, efektywne i jednocześnie zapewnienia bezpłatności tych szczepień dla środowiska nauczycielskiego".

– Chcemy także, aby został wprowadzony zapis uprawniający dyrektora szkoły do podjęcia decyzji o nauczaniu hybrydowym, bez uzyskania pozytywnej opinii sanepidu – dodał.