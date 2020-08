Rząd chce przedłużyć zakaz połączeń lotniczych do 43 krajów

Rząd do 1 września chce przedłużyć zakaz połączeń lotniczych do 43 krajów w związku z epidemią koronowirusa – wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów skierowanego do podpisu premiera. W porównaniu z dotychczasowym stanem z wykazu usunięto Księstwo Andory.