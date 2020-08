Nowi ministrowie zaprzysiężeni. "Kontynuacja i nowe wyzwania"

Prezydent Andrzej Duda powołał dziś Zbigniewa Raua oraz Adama Niedzielskiego na nowych ministrów spraw zagranicznych i ministra zdrowia. Nowi ministrowie złożyli przysięgę i zostali włączeni do składu Rady Ministrów. Prezydent zwrócił się do nowo zaprzysiężonych szefów resortów. – Bardzo serdecznie gratuluję, a przede wszystkim dziękuję za objęcie tych niezwykle ważnych urzędów w trudnych czasach – powiedział Andrzej Duda.

– Zarówno jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, jak i o sprawy zagraniczne, widzimy, że to są dzisiaj te główne tematy, o których mówią media. Z jednej strony problem walki z koronawirusem, z drugiej strony to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, chociażby na Białorusi, a także i w innych miejscach na świecie powoduje, że to nie są dla polityki zagranicznej łatwe czasy – powiedział prezydent.

Andrzej Duda wyraził także nadzieję, że nowi ministrowie będą kontynuować politykę prowadzoną przez ich poprzedników. – Zadania, które stoją przed panami są duże, ale fakty są takie, że dzięki Bogu, jesteście panowie doświadczonymi naukowcami, ale przede wszystkim prowadziliście działania w ramach ważnych urzędów – stwierdził Duda.

Nowy szef MSZ

Zbigniew Rau jest obecnie posłem Prawa i Sprawiedliwości oraz szefem sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. W latach 2015–2019 był wojewodą łódzkim.

Nowy szef MSZ jest profesorem nauk prawnych, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego, kierownikiem Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych oraz Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a Uniwersytetu Łódzkiego. W przeszłości był stypendystą i wykładowcą uczelni w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, USA i Australii.

O tym, że prof. Rau ma największe szanse zastąpić Jacka Czaputowicza jako pierwszy poinformował tygodnik "Do Rzeczy".

Nowy minister zdrowia

Adam Niedzielski jest ekonomistą i menedżerem, specjalizującym się w zarządzaniu finansami oraz zarządzaniu strategicznym. W latach 2016–2018 był dyrektorem generalnym Ministerstwa Finansów, członkiem rady nadzorczej spółki Aplikacje Krytyczne oraz członkiem rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

