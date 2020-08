Morawiecki zapowiada rozmowę z kanclerz Merkel

O rozmowie z niemiecką kanclerz premier poinformował podczas konferencji prasowej poświęconej spotkaniu z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych w sprawie sytuacji na Białorusi.

– Będę rozmawiał z kanclerz Merkel o sytuacji na Białorusi i m.in. na temat sankcji – mówił Morawiecki.

Niepokoje na Białorusi

Od 9 sierpnia w Mińsku i innych miastach Białorusi trwają protesty przeciwko prezydentowi kraju Aleksandrowi Łukaszence. Białorusini nie zgadzają się z wynikami wyborów, według których obecny prezydent utrzymał swój urząd.

Podczas ulicznych zamieszek doszło do strać z policjantami. Funkcjonariusze brutalnie tłumili protesty. Aresztowano kilka tysięcy osób. Oficjalnie potwierdzono także śmierć 5 osób. Kontrkandydatka Łukaszenki, Swiatłana Cichanouska została zmuszona do ucieczki na Litwę, skąd, pomimo początkowego apelu (zdaniem wielu komentatorów – wymuszonego przez KGB) o zaprzestanie protestów, w przesyłanych do mediów materiałach wideo wzywa Białorusinów do dalszego stawiania oporu.

