Świdnica z “Samorządową Kartą Praw Rodzin”?

Ochronie “rodziny, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa i macierzyństwa, prawa do ochrony życia rodzinnego, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją”, a także ochronie przed “lewackimi, neomarksistowskimi nurtami ideologicznymi” ma zdaniem Zjednoczenia Chrześcijańskiego Rodzin służyć przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin – podaje serwis swidnica24.pl.

Nad przyjęciem Karty obraduje dzisiaj Rada Miejska w Świdnicy, wniosek w tej sprawie złożono do świdnickiego magistratu 26 maja.

– Celem złożonej propozycji uchwały Rady Miejskiej Świdnicy jest urzeczywistnienie potwierdzonej przez ustrojodawcę w preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot” poprzez wzmocnienie rodziny jako podstawowej wspólnoty społecznej oraz zapewnienie jej ochrony przed wpływami ideologii podważających jej autonomię i tożsamość. Konstytucja w art. 18 wymaga, by władze publiczne otoczyły szczególną ochroną i opieką rodzinę, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzicielstwo i macierzyństwo – komentuje w rozmowie z serwisem swidnica24.pl Ewelina Kondziela, przewodnicząca okręgu wrocławskiego ZChR.

Obradom Rady Miasta przygląda się dzisiaj poseł Wiosny Krzysztof Śmiszek. "Dzisiaj jestem na posiedzeniu Rady Miejskiej w Świdnicy gdzie będzie głosowanie nad przyjęciem Samorządowej Karty Praw Rodzin autorstwa Ordo Iuris. Miejmy nadzieję, że zostanie ona odrzucona" – komentuje polityk.

