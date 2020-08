Ambasador Białorusi wezwany do MSZ. "Bezpodstawne oskarżenia pod adresem Polski"

"W związku z powtarzającymi się bezpodstawnymi oskarżeniami władz Białorusi pod adresem Polski - dziś na godz. 15.00 do MSZ RP został wezwany Ambasador Republiki Białorusi" – poinformował na Twitterze wiceminister spraw zagranicznych.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka oskarżył Zachód o inicjowanie rozruchów w tym kraju. W jednym z wystąpień mówił o powstanie pod Warszawą związanego z tym "specjalnego centrum". Także w najnowszej wypowiedzi białorusksiego przywódcy padły słowa dotyczące naszego kraju. – Widzicie te wypowiedzi, że jeśli Białoruś się rozpadnie, to obwód grodzieński przypadnie Polsce. Oni o tym już otwarcie mówią, przez sen to widzą. Nic z tego im nie wyjdzie i wiem to dokładnie – mówił polityk, odnosząc się do wypowiedzi m.in. red. nacz. tygodnika "Najwyższy Czas" Tomasza Sommera.

Po 9 sierpnia na Białorusi wybuchły protesty przeciwko wynikom wyborów prezydenckich, które według oficjalnych danych wygrał z poparciem 80 proc. Aleksandr Łukaszenka, rządzący krajem od 26 lat.

