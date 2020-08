Dodatkowy zasiłek w razie zamknięcia placówki opiekuńczej

Podczas konferencji prasowej Socha podkreśliła, że najważniejszym jest, aby powrót do szkół i żłobków był bezpieczny dla dzieci.

Wyrazem troski o bezpieczeństwo, jak poinformowała, jest "powrót do możliwości uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców w związku z tym, że ze względu na zagrożenie epidemiczne mogą wystąpić przerwy w pracy instytucji opiekuńczych".

– Dzisiaj minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg podpisała rozporządzenie, na mocy którego dyrektorzy żłobków mogą dokonać zamknięcia placówki w całości lub częściowo, po zasięgnięciu opinii lokalnego sanepidu oraz za zgodą organów prowadzących" – poinformowała wiceminister resortu rodziny. Wyjaśniła, że np. w przypadku żłobków samorządowych, zgodzić się na ich zamknięcie musi się samorząd.

"W takiej sytuacji, która może wystąpić, dajemy możliwość skorzystania z zasiłku. Może on być wypłacany za okres od 1 do 20 września dla rodziców dzieci do 8 lat, z przedłużonym wiekiem dzieci w innych przypadkach, np. dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością".

Z kolei minister Maląg zwróciła uwagę, że jesteśmy w sytuacji epidemicznej, która wymaga tego, aby instytucje opieki dla dzieci były dobrze przygotowane. Dlatego – jak wskazała – razem z Państwową Inspekcją Sanitarną zostały opracowane nowe wytyczne dla tych instytucji.

W zaktualizowanych wytycznych GIS, m.in. dla przedszkoli i instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, usunięto zapis, że w grupie powinno przebywać maksymalnie 25 dzieci. Zalecono za to m.in., aby w sali przeznaczonej na zbiorowy pobyt dzieci powierzchnia przypadająca na jedno dziecko była nie mniejsza niż 1,5 mkw.Czytaj także:

Polacy zmęczeni obostrzeniami?