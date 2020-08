Morawiecki: Musimy brać pod uwagę stan psychiczny naszych dzieci po zamknięciu w domach

Premier w piątek w rozmowie w Radiu Wrocław podkreślił, że 67 proc. Polaków opowiada się za powrotem dzieci do szkół, a tylko dwadzieścia kilka procent jest za nauczaniem zdalnym.

– Musimy brać pod uwagę również to, że stan psychiczny naszych dzieci i młodych ludzi, którzy są zamknięci w domach, również ucierpi, gdybyśmy kontynuowali naukę zdalnie tak jak to był przed wakacjami. Musimy zrobić wszystko, by w całej Polsce dzieci wróciły do w miarę normalnego trybu uczenia się – ocenił premier.

Dodał, że nie będzie łatwe zapewnienie jak najwyższego reżimu sanitarnego w szkołach, ponieważ szkoły "nie były budowane z myślą o epidemiach, ale dlatego dyrekcje i samorządy dostały dwa miesiące czasu, żeby się do tego przygotować”.

– A tam, gdzie to się nie udało spróbujemy pomóc. Dystrybuujemy już od wielu dni środki ochrony fizycznej, środki do dezynfekcji, po to, by ten reżim sanitarny był podniesiony również na poziomie szkół – powiedział premier.

Czytaj także:

Ruch Hołowni zebrał olbrzymie pieniądze. "Chcemy startować w wyborach"Czytaj także:

Prof. Szeremietiew: Łukaszenka chce pokazać, aby Polska nie mieszała się w sprawy białoruskie