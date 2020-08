Do Wisły trafia dużo więcej ścieków. Jest nowy komunikat

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował w sobotę o awarii systemu przesyłowego do "Czajki". To już druga awaria w tej oczyszczalni skutkująca zrzutem ścieków do Wisły.

Wody Polskie ostrzegają wszystkich użytkowników wody w Wiśle: kąpiących się, wędkarzy, odpoczywających nad rzeką, kajakarzy, rolników pobierających wodę do pojenia zwierząt i do nawadniania upraw – o zagrożeniu zanieczyszczeniem wody.

"Z powodu ponownej awarii kolektorów przesyłowych w Warszawie do Wisły trafiają ścieki z lewobrzeżnej części miasta. Apelujemy aby nie korzystać z wody w rzece od Warszawy do ujścia Wisły" – czytamy w komunikacie.

Wody Polskie przekazały również, że z powodu obfitych opadów deszczu zrzut nieczystości zwiększył się z 3 tys. litrów (takie dane podano wczoraj) do 15 tys. litrów na sekundę.

"Informujemy, że czoło fali ze ściekami dotrze do Płocka w poniedziałek ok. godz. 5.00 rano. Następnie fala zwolni na Stopniu Wodnym Włocławek i w ciągu kolejnej doby dotrze do Torunia" – napisano w niedzielnym komunikacie.

