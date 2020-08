"A myśmy się w tej Wiśle kąpali". Dziennikarz Radia ZET zaskakuje, internauci żartują

W minioną sobotę doszło do kolejnej awarii oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie. Uszkodzeniu uległa rura przesyłowa, która odprowadza nieczystości do oczyszczalni. W tej chwili prowadzony jest awaryjny zrzut ścieków do Wisły, skutkiem czego w ciągu każdej sekundy do rzeki trafia kilka tysięcy litrów ścieków.

W związku z awarią prezydent stolicy Rafał Trzaskowski odwołał planowaną na weekend wizytę w Gdańsku i został w Warszawie.

"Dobra decyzja. Widać, że ten kryzys z Czajką zarządzany jest inaczej niż ubiegłoroczny" – skomentował decyzję Trzaskowskiego dziennikarz Michał Kolanko".

W odpowiedzi prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski zażartował z władz stolicy: "Czekamy na apel żeby z kanalizacji nie korzystać! Ponieważ to najwyższym forma patriotyzmu, oprócz płacenia podatków i sprzątania po swoim psie".

Kąpiele w Wiśle

W odpowiedzi na te wpisy głos zabrał dziennikarz Radia ZET Jacek Czarnecki, a jego słowa wywołały falę komentarzy.

"Gdy byliśmy mali, większość ścieków z Warszawy i innych miast i miasteczek szła do Wisły a myśmy się w tej Wiśle kąpali. I jakoś ja i moi kumple żyjemy. Wisła też da radę te parę dni" – przekonuje Czarnecki na Twitterze.

Wiele osób zwraca uwagę dziennikarzowi m.in. na to, że od czasu jego dzieciństwa wzrosła liczba mieszkańców stolicy, a także ilość środków chemicznych, które spływają kanalizacją.