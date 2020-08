Dziwne słowa Wałęsy o "nieprzyjaciołach" w rocznicę Sierpnia '80. Dulkiewicz zachwycona

Wałęsa wziął udział o obchodach 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Przemawiając przed Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej mówił:

– To było największe w dziejach Polski zwycięstwo, a ono polegało na pokonaniu starego porządku, a jednocześnie wytworzeniu przekonania tych pokonanych, aby przyjaciółmi zostali – stwierdził były prezydent Polski. Po czym dodał:

– Nigdy nie mieliśmy w takiej walce i w takich osiągnięciach po wygraniu, takiej przyjaźni jak wtedy my stworzyliśmy. Słowa byłego prezydenta skomentowała na Twitterze, również obecna na uroczystościach, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

"Do dziś nie wiem jak to się stało, że zdarzył nam się taki cud... My nie tylko pokonaliśmy nieprzyjaciół, my ich przekonaliśmy, by zostali przyjaciółmi. Lech Wałęsa podczas 40 rocznicy Porozumień Sierpniowych w Gdańsku. Nie marnujmy tego cudu" – napisała samorządowiec.