Alert RCB po awarii w "Czajce"

W minioną sobotę doszło do kolejnej awarii oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie. Uszkodzeniu uległa rura przesyłowa, która odprowadza nieczystości do oczyszczalni. W tej chwili prowadzony jest awaryjny zrzut ścieków do Wisły, skutkiem czego w ciągu każdej sekundy do rzeki trafia kilka tysięcy litrów ścieków.

W związku z awarią niektórzy użytkownicy telefonów komórkowych otrzymali alert z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Przekazano w nim zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.



"W Wiśle, od Warszawy w stronę Gdańska, unikaj kąpieli i sportów wodnych. Nie używaj do mycia wody z rzeki" – brzmi komunikat.



Na Twitterze RCB wyjaśniono, że alert dotyczy mieszkańców wybranych powiatów: warszawskiego zachodniego, nowodworskiego, legionowskiego, płońskiego, sochaczewskiego, płockiego, włocławskiego, lipnowskiego oraz miast: Warszawy, Włocławka i Płocka.





Czytaj także:

"Najgorsza z możliwości". Prezes Wód Polskich o awarii "Czajki": Jeśli do tego doszło, rurociąg jest do wyrzucenia



Czytaj także:

Biedroń uderza w Trzaskowskiego. Poseł PO oburzony: Aż mi się wierzyć nie chce