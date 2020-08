Mocne słowa Piotra Dudy o ruchu Trzaskowskiego

W Gdańsku odbywają się obchody 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania "Solidarności". Piotr Duda, który w poniedziałek wygłosił przemówienie przed bramą Stoczni Gdańskiej, nawiązał w nim do bieżącej polityki.

– Słyszymy tu i ówdzie, że ma powstać nowy ruch, który ponoć ma się nazywać "Nowa Solidarność". Ta sytuacja jest dla nas kuriozalna, dlatego że "Solidarność" była, jest i będzie ta sama: dumna, z wartościami chrześcijańskimi i nauką społeczną Kościoła – podkreślił.

– Jeżeli ktoś chce zakładać nową "Solidarność", to niech spojrzy na nas, bo "Solidarność" to wartości. Dlatego proponuję tym wszystkim, którzy mówią, że będą zakładać nową "Solidarność", to ja mam dla nich nazwę: może by się nazwali "Nowa Czajka". Byłoby lepiej i na czasie – powiedział Duda, nawiązując w ten sposób do awarii w warszawskiej oczyszczalni ścieków.

Przypomnijmy, że budowę nowego ruchu obywatelskiego Rafał Trzaskowski zapowiedział po wyborach prezydenckich, które przegrał w drugiej turze z Andrzejem Dudą. Projekt roboczo nazwany "Nowa Solidarność" ma wystartować 5 września.

