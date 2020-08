Ruch Trzaskowskiego na razie nie wystartuje. Jest problem

W poniedziałek na konferencji prasowej Trzaskowski był pytany, czy w związku z awarią w "Czajce" start jego ruchu, roboczo nazwanego "Nowa Solidarność", będzie opóźniony.

– Ja w tej chwili zajmuje się tą awarią, w związku z tym do momentu, kiedy nie zostanie zatamowany wypływ ścieków, tym się będę zajmował. Ogłoszenie ruchu na pewno zostanie opóźnione przynajmniej do momentu, do którego nie uda nam się zatamować wypływu ozonowanych ścieków do Wisły – powiedział Trzaskowski.

Przypomnijmy, że budowę nowego ruchu obywatelskiego prezydent Warszawy zapowiedział po wyborach prezydenckich, które przegrał w drugiej turze z Andrzejem Dudą. Start "Nowej Solidarności" był planowany na 5 września.

W związku z awarią w "Czajce" Trzaskowski zwrócił się o pomoc do rządu. Premier Mateusz Morawiecki odpowiedział pozytywnie i podjął decyzję o udzieleniu pomocy Warszawie.

To już druga taka sytuacja w "Czajce" skutkująca zrzutem ścieków do Wisły. Rok temu nieczystości tłoczono zastępczym rurociągiem, który ułożono na moście pontonowym zbudowanym przez wojsko.

