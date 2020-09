"Nie wierzę w teorie spiskowe, ale...". Ziemkiewicz drwi z dziennikarza "Rzeczpospolitej"

Awaria w oczyszczalni ścieków "Czajka" pokrzyżowała plany inauguracji nowego ruchu obywatelskiego pod przywództwem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

W minioną sobotę doszło do kolejnej awarii oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie. Uszkodzeniu uległa rura przesyłowa, która odprowadza nieczystości do oczyszczalni. W tej chwili prowadzony jest awaryjny zrzut ścieków do Wisły, skutkiem czego w ciągu każdej sekundy do rzeki trafia kilka tysięcy litrów ścieków.

W związku z awarią prezydent stolicy Rafał Trzaskowski odwołał planowaną na weekend wizytę w Gdańsku, gdzie miał zainaugorować powstanie nowego ruchu, roboczo nazwanego "Nowa Solidarność".

„Nie wierzę w teorię spiskowe, ale..."

Kolejną awarię w oczyszczalni ścieków, która tym razem pokrzyżowała plany Trzaskowskiego, w osobliwy sposób skomentował dziennikarz „Rz” Jacek Nizinkiewicz.

„Nie wierzę w teorie spiskowe, ale to dziwne, żeby Rafał Trzaskowski miał aż tak wyjątkowego pecha, żeby dosłownie chwilę przed uroczystą zapowiedzią ruchu Nowa Solidarność doszło do kolejnej awarii Czajki”... – napisał dziennikarz.

Do wpisu Nizinkiewicza odniósł się publicysta „Do Rzeczy” Rafał Ziemkiewicz.

„Pisowcy się zmówili i we wszystkich ministerstwach i urzędach centralnych kazali wszystkim urzędnikom naraz spuścić wodę. Kolektor nie miał szans” – drwi na Twitterze Ziemkiewicz.

Czytaj także:

Ruch Trzaskowskiego na razie nie wystartuje. Jest problem