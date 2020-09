Wideokonferencja premiera z polskimi europosłami. "Bez podziału na frakcje polityczne"

W ubiegłą środę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych w sprawie sytuacji na Białorusi. Wtedy szef rządu zapowiedział podobne spotkanie z posłami do PE.

Wideokonferencja odbyła się dzisiaj, jak relacjonował europoseł PiS Bogdan Rzońca, z udziałem wszystkim posłów bez podziału na frakcje.

„Debatujemy o sytuacji na Bialorusi. Polska jest żywo zainteresowana pomocą dla Białorusi, ale Parlament Europejski zwleka. Komu ta zwłoka ma służyć?” – pyta Rzońca na Twitterze.

Niepokoje na Białorusi

Od 9 sierpnia w Mińsku i innych miastach Białorusi trwają protesty przeciwko prezydentowi kraju Aleksandrowi Łukaszence. Białorusini nie zgadzają się z wynikami wyborów, według których obecny prezydent utrzymał swój urząd.

Podczas ulicznych zamieszek doszło do strać z policjantami. Funkcjonariusze brutalnie tłumili protesty. Aresztowano kilka tysięcy osób. Oficjalnie potwierdzono także śmierć 5 osób. Kontrkandydatka Łukaszenki, Swiatłana Cichanouska została zmuszona do ucieczki na Litwę, skąd, pomimo początkowego apelu (zdaniem wielu komentatorów – wymuszonego przez KGB) o zaprzestanie protestów, w przesyłanych do mediów materiałach wideo wzywa Białorusinów do dalszego stawiania oporu.

