Marsz dla Życia i Rodziny odpowiedzią na ataki środowisk LGBT

– Jako Centrum Życia i Rodziny zauważamy wiele obszarów, w których ideolodzy LGBT chcą docierać do najmłodszych i promować wśród nich postawy i poglądy sprzeczne z prawem naturalnym i chrześcijańskim modelem wartości – mówi Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny. – Przeniknięcie "antywartości" promowanych przez lewicowych ideologów może oznaczać rozpad rodziny, problemy z jej założeniem, a także rezygnację z posiadania dzieci. Świadomi tych zagrożeń jako strona społeczna reagujemy już teraz, nim będzie za późno – dodaje Ozdoba.

Każdego roku Marsz dla Życia i Rodziny jest okazją do manifestacji prorodzinnych postaw, a także naszego przywiązania do wartości pro life. Jednak ze względu na okoliczności, tegoroczny Marsz dla Życia i Rodziny będzie również symbolicznym wyrazem sprzeciwu wobec agresji lewicowych aktywistów, którzy już nie tylko w sposób werbalny atakują wartości chrześcijańskie, kontestują prawo do życia od poczęcia, prawo naturalne czy prawo do wychowywania dzieci w zgodzie z przekonaniami rodziców, ale też dopuszczają się aktów wandalizmu oraz agresji fizycznej.

Ze względu na liczne w ostatnim czasie incydenty i ataki na nasze chrześcijańskie wartości, których dopuścili się lewicowi aktywiści, manifestacja będzie miała również formę apelu do władz o nowelizację przepisów prawnych i zapobieganie profanacjom i znieważeniom symboli religijnych i narodowych.

– Podczas Marszu dla Życia i Rodziny będziemy domagać się od władz wprowadzenia odpowiednich rozwiązań prawnych mających na celu zaostrzenie kar za profanacje miejsc kultu religijnego, obrazę uczuć religijnych, a także niszczenie symboli narodowych, nawiązujących do historii naszej Ojczyzny – mówi Paweł Ozdoba.

Organizatorzy wskazują, że Marsz dla Życia i Rodziny ma na celu również ukazanie, że każdemu człowiekowi należy się szacunek, ale jednocześnie każdy jest zobowiązany do przestrzegania prawa. Nie można dopuścić do sytuacji, w której w państwie demokratycznym większość boi się mniejszości i ulega jej nieracjonalnym postulatom.

Polska nadal jest krajem, w którym zdecydowana większość obywateli uznaje tradycyjną rodzinę jako naturalny i niezastąpiony model funkcjonowania w społeczeństwie.

Marsz dla Życia i Rodziny będzie pokojową manifestacją ukazującą nie tylko zagrożenia ze strony środowisk LGBT, ale również afirmującą małżeństwo, rodzinę oraz polskie tradycje patriotyczne i kulturowe.

Data: 20 września 2020

Start: Plac Zamkowy w Warszawie, godz. 12:00

Finał: kościół pw. Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu, godz. 13:00



Więcej informacji na Facebooku.