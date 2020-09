KO chce pilnego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia z udziałem ministra zdrowia

– Dziś pan minister zdrowia przedstawił nową strategię, którą chce testować. Po tym wszystkim, co się wydarzyło w tych pierwszych miesiącach, my nie mamy innego wyjścia jak w tej chwili złożyć wniosek posiedzenie komisji zdrowia i zaproszenie pana ministra zdrowia, by wyjaśnił wszystkie kroki, które dziś przedstawił – oświadczył na czwartkowej konferencji prasowej poseł Dariusz Joński (KO).

Wyjaśnił, że chodzi przede wszystkim o przedstawienie informacji dotyczącej drugiej fali epidemii koronawirusa z pełnym harmonogramem wprowadzenia. – To znaczy – od kiedy mają się ludzie zgłaszać do POZ, a od kiedy te szpitale jednoimienne przestaną funkcjonować, jak długo ludzie mają czekać na wynik. To wszystko musi być jasno i klarownie przedstawione. Nie może być co chwilę zmiany stanowiska – oświadczył poseł.

Według niego minister zdrowia powinien również przedstawić informację na temat możliwości wprowadzenia tzw. lockdownu. – Nie tak dawno, jeszcze trzy dni temu, wiceminister finansów powiedział tak: "wielkie zamykanie gospodarki jesienią może powrócić, mówię o lockdownie". Dziś pan minister zdrowia mówi, że to nie wchodzi w rachubę. Nie można tak rzucać słów na wiatr – powiedział Joński.

Podkreślił, że oczekuje także informacji na temat zakupu respiratorów podczas pierwszego etapu epidemii oraz przyszłych planowanych zakupów. – Jeśli dziś się pojawia informacja, że Ministerstwo Zdrowia daje zgodę na wstrzymanie postępowania egzekucyjnego – mówimy o respiratorach i handlarzu respiratorami, handlarzu bronią, mówimy o kwocie dziś 70 mln, to ja się pytam: handlarz bronią operuje tymi pieniędzmi od 16 kwietnia, kolejny miesiąc obraca tymi pieniędzmi. Mówi, że za parę tygodni odda pieniądze, a ministerstwo mu wstrzymuje egzekucję, mówi: dobrze, poczekamy – zaznaczył Joński.

Poseł Marek Hok podkreślił, że pierwsza fala koronawirusa praktycznie jeszcze się nie skończyła. – Strategia, która powinna być przygotowana w detalach, w dalszym ciągu wprowadza chaos i bałagan. Dziś próba zrzucenia odpowiedzialności na lekarza rodzinnego jest nieodpowiedzialna – ocenił.

Podkreślił, że zbliża się jesienna kumulacja schorzeń wirusowych i – jeśli lekarze rodzinni mają być na pierwszej linii frontu – powinni być "wyposażeni we wszystkie instrumenty, a przede wszystkim przygotowani również finansowo". Wskazał również, że cały świat idzie w kierunku wykonywania większej liczby testów na koronawirusa. – Jeśli nie będziemy testowali lekarzy, nauczycieli, tych wszystkich, którzy będą na pierwszej linii frontu walki, naprawdę będą dramatyczne wyniki, które pokryją się z tą grypą jesienną – podkreślił.

Szef MZ przedstawił w czwartek założenia nowej strategii walki z koronawirusem i ścieżki pacjenta w przypadku podejrzenia zarażenia. Zapowiedział m.in. sieć punktów drive thru ma być rozbudowana, a godziny pracy punktów wydłużone. Praca sanepidu ma być usprawniona poprzez uruchomienie nowego systemu zgłoszeń. Zapowiedział też, że wszystkie schematy postępowania dotyczące koronawirusa i zalecenia konsultantów będą dostępne na stronie MZ.

