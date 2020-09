"Osłabia całą opozycję". Mocne słowa pod adresem Trzaskowskiego

– Dzisiaj Rafał Trzaskowski ze względu na wynik w wyborach prezydenckich, ze względu na nadzieje, jakie ludzie z nim wiążą, stał się reprezentantem całej opozycji. Sposób, w jaki zarządza miastem, to, co się dzieje w Warszawie, rzutuje na całą opozycję – mówił Gdula na antenie TOK Fm.

– Na opozycji możemy się krytykować za sprawy, które wymagają krytyki. Ale czytam wywiady prezydenta Trzaskowskiego, całą serię, gdzie on mówi: to nie moja wina, to Lech Kaczyński jest odpowiedzialny za złą inwestycję... – wskazał zniesmaczony polityk.

Jak stwierdził Maciej Gdula, wygląda to tak, że "za awarię w Warszawie odpowiada niedoszły prezydent". – To jest coś, co osłabia tych, którzy są za zmianą władzy w Polsce – dodał. Poseł Lewicy obawia się polityki wzajemnego nie rozliczania się na opozycji i uznania, że "Trzaskowski jest święty, a my się na opozycji tylko chwalimy". – Zdrowa krytyka jest na miejscu – stwierdził.

