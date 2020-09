Kaleta: Skala jest gigantyczna. Dwa Stadiony Narodowe ścieków

Były wiceminister zdrowia: Nagle mamy trzydzieści milionów ekspertów od epidemii

Doniesienia, że maseczki szkodzą, to są fake newsy. Zasłonięcie ust i nosa jest to jednak jakaś ochrona. Jeśli nawet nie nas, to drugiej osoby. Teraz śledząc internet odnieść można wrażenie, że mamy w Polsce ponad 30 milionów ekspertów!...