Nieoficjalnie: W PE odbędzie się spotkanie ws. Białorusi i otrucia Nawalnego

Jak podała Dominika Ćosić wspólne spotkanie dwóch delegacji: UE-Białoruś i UE-Rosja ma odbyć się w najbliższą środę.

Rozmowy mają dotyczyć zarówno sytuacji na Białorusi, ale i sprawy otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. " Zaproponowali to szefowie obu delegacji Robert Biedroń i Ryszard Czarnecki" – podaje dziennikarka.

Otrucie Nawalnego

Aleksiej Nawalny, jeden z najbardziej zagorzałych krytyków Kremla przebywa w Niemczech. Działacz został otruty dwa tygodnie temu podczas podróży z Syberii do Moskwy w ubiegłym tygodniu.

Opozycjonista jest w stanie śpiączki. W berlińskiej klinice Nawalny jest pod ścisłą ochroną. Placówki pilnują funkcjonariusze Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA), którzy odpowiadają za ochronę osobistą członków rządu federalnego, jak również ich zagranicznych gości.

Protesty na Białorusi

Po 9 sierpnia na Białorusi wybuchły protesty przeciwko wynikom wyborów prezydenckich, które według oficjalnych danych wygrał z poparciem 80 proc. Aleksandr Łukaszenka, rządzący krajem od 26 lat.

Podczas ulicznych zamieszek doszło do strać z policjantami. Funkcjonariusze brutalnie tłumią protesty. Aresztowano już kilka tysięcy osób. Oficjalnie potwierdzono także śmierć 5 osób. Kontrkandydatka Łukaszenki, Swiatłana Cichanouska została zmuszona do ucieczki na Litwę, skąd, pomimo początkowego apelu (zdaniem wielu komentatorów – wymuszonego przez KGB) o zaprzestanie protestów, w przesyłanych do mediów materiałach wideo wzywa Białorusinów do dalszego stawiania oporu.

