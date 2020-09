Bielan: Trzecia kadencja PiS jest możliwa pod pewnym warunkiem

Adam Bielan był gościem Krzysztofa Ziemca na antenie radia RMF FM. Polityk Porozumienia oceniał szansę na trzecią wygraną wyborów parlamentarnych przez obóz Zjednoczonej Prawicy. Jego zdaniem jest to możliwe, jednakże konieczne jest wprowadzenie pewnych zmian w narracji obozu rządzącego

– Trzecia kadencja PiS jest możliwa – stwierdził Bielan. I dodał: – Na pewno w 2023 nie będziemy mogli wygrać wyborów odnosząc się do błędów naszych poprzedników.

Bielan odniósł się także do spekulacji o przejęciu przez PiS Senatu. Zdaniem polityka uzyskanie większości w izbie wyższej polskiego parlamentu jest możliwe. Zaprzeczył jednak, by to on prowadził negocjacje z senatorami niezależnymi.

– Zmiana większości senackiej? Jest to możliwe – powiedział Bielan. – Nie prowadzę żadnych rozmów z kolegami z Senatu, natomiast znając charakter tej instytucji, senatorów, myślę, że [zmiana większości senackiej – przyp.red.] będzie możliwa w najbliższych miesiącach – dodał.

Pytany o spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy w sprawie nadchodzącej rekonstrukcji rządu, odparł, że nie zakończyło się ono żadnymi ustaleniami. Następne spotkanie w tej sprawie odbędzie się już w poniedziałek.

Bielan odniósł się także do wciąż budzącego kontrowersje wśród części Polaków obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeniach zamkniętych. Jak sam zadeklarował nosi maseczkę i zaszczepi się w tym roku na grypę. Stwierdził również, że nie wie "jaka będzie decyzja prezydenta Andrzeja Dudy dot. szczepienia jeśli chodzi o ten rok".