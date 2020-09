Błaszczak: 10 września most będzie gotowy do użytkowania

Do awarii kolektora przesyłającego ścieki do "Czajki" doszło w sobotę 28 sierpnia. Nieczystości trafiły do Wisły. To już druga awaria w tej oczyszczalni skutkująca zrzutem ścieków do rzeki. W związku z sytuacją Trzaskowski zwrócił się w poniedziałek 31 sierpnia do rządu o pomoc. Premier Mateusz Morawiecki odpowiedział pozytywnie i podjął decyzję o udzieleniu wsparcia Warszawie.

Rozpoczęto budowę mostu pontonowego

– Tak jak rok temu i teraz Wojsko Polskie ułoży most pontonowy (...). Chciałbym podkreślić wielki profesjonalizm i zaangażowanie żołnierzy. W budowie mostu uczestniczą dwie jednostki wojskowe – poinformował we wtorek rano szef MON Mariusz Błaszczak.

– Nad utrzymaniem mostu będzie czuwać 50 żołnierzy. Ta przeprawa jest możliwa do wykorzystania do listopada – mówił dalej szef resortu obrony. Jak podkreślił polityk, most powinien być gotowy do użytkowania już 10 września.

Błaszczak stwierdził także, że obecna sytuacja kiedy ścieki spływają do Wisły to katastrofa ekologiczna, za którą winę ponoszą władze Warszawy. – Sytuacja w Warszawie jest wynikiem lekceważenia obowiązków przez prezydent Trzaskowskiego, tej sytuacji można było uniknąć – mówił polityk.

Jak tłumaczył dalej szef MON, w związku z tym, że sytuacji dało się uniknąć, ale z winy władz stolicy doszło do awarii, wojsko obarczy miasto kosztami prowadzonej akcji. – Wojsko Polskie pobierze zwrot kosztów bezpośrednich budowy, m.in. paliwa i utrzymaniem mostu na Wiśle – dodał Błaszczak.

