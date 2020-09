Ruch Trzaskowskiego przedstawi swoją wizję Polski, ale... w konsultacji z PO. Kierwiński: Nie widzę rozdźwięku

– Jest rzeczą naturalną, że nowy obywatelski ruch Rafała Trzaskowskiego będzie przedstawiał swoje pomysły programowe, swoją wizję Polski. Tylko, że będzie to robił w konsultacji z partiami politycznymi, z partiami opozycyjnymi. Chociażby z Platformą Obywatelską, której Rafał Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym. Ja nie widzę tutaj żadnego rozdźwięku – stwierdził Kierwiński.



Polityk PO oceniał również pomysł wyodrębnienia Warszawy z woj. mazowieckiego.

– To będzie najuboższe województwo w kraju. Województwo, które nie będzie w stanie utrzymać szpitali, nie będzie potrafiło budować dróg, to będzie jakaś wydmuszka, a nie województwo. To będzie po prostu projekt skrajnie antymazowiecki i wymierzony w mieszkańców Mazowsza (...) To pomysł, który ma ukarać mieszkańców Warszawy i Mazowsza za to, że nie wybiera PiS-u. Jarosław Kaczyński chce wrzucić symbolicznie do niszczarki głosy wyborców, którzy głosowali w 2018 roku. Nie może być zgody na to by kuglowaniem zmienić werdykt wyborczy – ocenił Kierwiński.

