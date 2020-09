Kaczyński wygłosi oświadczenie. Nieoficjalnie: Chodzi o projekt ustawy

Jak podaje serwis Wp.pl, zapisy w ustawie mają m.in. zakazywać hodowli zwierząt futerkowych, ograniczyć możliwość trzymania psów na uwięzi oraz zakazywać wykorzystywania zwierząt w cyrkach.

Serwis podaje także, że projekt ma wzmocnić pozycję Inspekcji Weterynaryjnej i poszerzyć jej uprawnienia.

Prezes PiS od lat wypowiada się przeciwko hodowli zwierząt futerkowych.

– Jeśli chodzi o zakaz hodowli zwierząt futerkowych w Polsce, to jest to przede wszystkim kwestia stosunku do zwierząt, kwestia – można powiedzieć – serca dla zwierząt, litości dla zwierząt. Każdy porządny człowiek powinien coś takiego w sobie mieć – mówił trzy lata temu w spocie opublikowanym przez fundację Viva, prezes PiS.

Kaczyński opowiadał na nagraniu o swoim stosunku do zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Jak podkreśla, jest to kwestia przede wszystkim serca do zwierząt, które każdy porządny człowiek powinien mieć. Jarosław Kaczyński tłumaczy, że należy mieć także na uwadze ludzi mieszkających w okolicach ferm, którzy cierpią z powodu odoru.

