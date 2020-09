Gorzkie słowa o Hołowni. "Z katolickiego autora stał się piewcą lewicowych ideologii"

"Dziś rano złożyłam rezygnację z klubu Lewica i z członkostwa w Wiośnie Biedronia. Bardzo dziękuję kolegom i koleżankom z Wiosny i KKP Lewicy, wierzę, że nie raz będziemy jeszcze współpracować w Sejmie, tylko w innej formule" – poinformowała wczoraj posłanka Hanna Gill-Piątek.

Decyzja polityk wywołała dużo komentarzy zarówno z lewej jak i z prawej strony sceny politycznej. Partyjni koledzy zarzucili Gill-Piątek zdradę wyborców i nielojalność. Z kolei politycy prawicowi zastanawiają się, kto następny zasili szeregi Polski 2050 Hołowni.

To nie jest kandydat konserwatywny

Działaczka pro-life w rozmowie z portalem tvpinfo.pl przyznaje, że przejście Gill-Piątek do Polski 2050 jest wiele mówiącym znakiem. – Poparcie dla aborcji i walka z krzyżem w przestrzeni publicznej pokazują, że to nie jest już kandydat dla konserwatywnych i katolickich wyborców – stwierdziła.

– To tylko kolejny czytelny sygnał odnośnie kierunku światopoglądowego, w jakim zmierza Szymon Hołownia. Ktoś, kto był znany z pisania książek o wierze i chodził na katolickie spotkania, dzisiaj promuje hasła będące zaprzeczeniem Ewangelii i wartości, o które walczy Kościół – dodała.

"To jest mu obce"

Podobną ocenę działań Hołowni wystawił poseł PiS Piotr Uściński, od lat walczący o ochronę życia poczętego.– Szymon Hołownia chętnie przyznaje się do katolicyzmu, natomiast nie promuje w sferze publicznej wcielania w życie zasad katolickiej nauki społecznej Kościoła. To jest mu obce, więc nie widzę tu żadnego zgrzytu. Skoro te zasady są mu obce, to może zawierać sojusze z ludźmi, którzy walczą z Kościołem katolickim i tym, co dla ludzi wierzących jest ważne – stwierdził.

Jak dodał polityk PiS, ma nadzieję, że transfer Gill-Piątek do Polski 2050 "otworzy oczy" wyborcom o prawicowych poglądach, którzy w wyborach prezydenckich z tego roku poparli Szymona Hołownię.

