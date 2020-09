Błaszczak: Most pontonowy na Wiśle jest już gotowy

Do awarii kolektora przesyłającego ścieki do "Czajki" doszło w sobotę 28 sierpnia. W związku z tym nieczystości zaczęły trafiać do Wisły. To już druga awaria w tej oczyszczalni skutkująca zrzutem ścieków do rzeki.

W związku z sytuacją prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się w poniedziałek 31 sierpnia o pomoc do rządu. Premier Mateusz Morawiecki odpowiedział pozytywnie i podjął decyzję o udzieleniu wsparcia Warszawie.

Tak jak rok temu, tak i teraz wojsko rozpoczęło budowę mostu pontonowego, po którym zostaną ułożone rury do przesyłu ścieków. W środę minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że przeprawa jest już gotowa.

"Dziękuję za profesjonalizm żołnierzom Wojska Polskiego z 2 Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu i 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu. Udowodniliście, że jesteście świetnie wyszkoleni i że zawsze można na Was liczyć" – napisał na Twitterze szef MON.

Rafał Trzaskowski uważa, że awaria w "Czajce" to efekt zaniedbań poprzedników, ale nie z czasów rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz, lecz ekipy Lecha Kaczyńskiego, który był prezydentem stolicy w latach 2002–2005.

Czytaj także:

Sondaż dla DoRzeczy.pl. Złe wieści dla Trzaskowskiego