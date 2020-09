Nietypowy wypadek w Olsztynie. Sprawcą 100-letni kierowca

Cichanouska: Polska przyjmowała Białorusinów wyrzuconych z kraju. Dziękuję za to

Liderka białoruskiej opozycji przyjechała dziś do Warszawy, gdzie spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim i mniejszością białoruską. Podczas przemówienia na Uniwersytecie Warszawskim porównała to, co dzieje się teraz na Białorusi...