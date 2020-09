Absurdalna decyzja ws. Oscarów. Spurek: Jestem za!

Warzecha krytycznie o propozycji PiS: Okaże się, że hodowanie zwierząt na mięso też jest złe

– Obawiam się, że to prowadzi do osiągnięcia celu, który stawia sobie lewica. Jej celem jest bowiem zrównanie praw zwierząt i ludzi. Zaciera się granica między faktycznym krzywdzeniem zwierząt, z którym mamy do czynienia, gdy jakiś...