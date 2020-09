Polityk w rozmowie z dziennikarzem RMF FM komentował trwające rozmowy dotyczące rekonstrukcji rządu.

Jak podkreślił poseł PiS, „prezes Kaczyński ucieszy się, gdy zostaną zakończone negocjacje dot. rekonstrukcji”.

„Punkt wyjściowy – 12 ministerstw jest obowiązujący”

– Nie podam konkretnych ministerstw, które będą połączone, ale wiemy, że kompetencje wielu ministerstw się zazębiają – tłumaczył polityk.

– To, kogo nasi partnerzy koalicyjni desygnują na stanowiska rządowe, to jest ich wewnętrzna kwestia i byłoby pewną niezręcznością z mojej strony, gdybym się w to wtrącał. Co do kwestii wicepremierów – to są decyzje polityczne z udziałem również pana premiera. Kiedy się te negocjacje zakończą, to wtedy pan premier przedstawi skład całościowy nowego gabinetu – podkreślił dalej Fogiel.

Jednocześnie poseł potwierdził, że „punkt wyjściowy – 12 ministerstw jest obowiązujący”.

– On oczywiście może się zmienić, ale zależy nam na zdecydowanym odchudzeniu rządu, na zdecydowanym zmniejszeniu liczby resortów – dodał polityk.

Fogiel w rozmowie stwierdził także, że „nie ma na razie rozmowy nt. połączenia PiS i Solidarnej Polski".

