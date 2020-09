"Nie nazywajmy tego cyrkiem". Morawiecki zdecydowanie odpowiada internaucie

W trakcie sesji Q&A jeden z internautów zapytał premiera „kiedy skończy się ten cyrk z maseczkami”, które muszą nosić – jak pytał internauta – nawet dzieci.

– To jest kłopotliwe, ale tam gdzie możemy, tam gdzie nie ma dystansu (…) tam starajmy się je nosić. Oczywiście to nie jest idealny sposób, który nas zabezpiecza w 100 proc., ale wirusolodzy mówią, że to pomaga, więc skoro pomaga to starajmy się je nosić – tłumaczył polityk.

– Nie nazywajmy tego też cyrkiem, jeśli są (maseczki – red.) polecane przez ekspertów, to przez sam fakt, że są uciążliwe, nie wyciągajmy wniosku że są niepotrzebne, czy że są czymś śmiesznym. Bo tak rozumiem słowo cyrk – dodał premier.

– Jednak epidemia jest i ona jest groźna. Popatrzmy co dzisiaj dzieje się znowu w Hiszpanii i Francji – podkreślił Morawiecki, przytaczając informacje dotyczące liczby zakażeń w tych państwach.

Czytaj także:

Wielka Brytania: Kolejne ofiary śmiertelne COVID-19, ponad 2,6 tys. zakażeńCzytaj także:

Koronawirus w Holandii. Takiej sytuacji nie było od kwietnia